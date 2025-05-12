Вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл рассказал 24 Каналу, что атака украинских дронов MAGURA V7 на российские самолеты вызывает больше вопросов, чем ответов. Также он объяснил, какой эффективной ракетой был нанесен удар по российским самолетам.

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Дроны прыгают, как сумасшедшие

Белл подчеркнул, что обычно небольшие и быстрые украинские морские дроны, которые были начинены взрывчаткой, направлялись к российским кораблям и во время столкновения поражали их.

На этот раз на морских дронах было установлено несколько ракет и предполагалось, что они – российские или украинские. Однако выяснилось, что это были ракеты Sidewinder, которые Украине передали западные партнеры,

– подчеркнул он.

AIM-9 Sidewinder – это американские ракеты класса "воздух – воздух" с инфракрасным наведением. Она имеет существенные отличия с радарной ракетой. Радарная излучает сигнал, чтобы определить местонахождение вражеского самолета, и его пилот знает, что ракета приближается. Что касается ракеты Sidewinder, то она просто захватывает тепловую сигнатуру двигателя самолета, и пилот не знает, что она движется на него.

Когда я запускал ракеты Sidewinder, то использовал их примерно раз в два года, чтобы понимать, как она работает и насколько сложно ею прицеливаться,

– сказал вице-маршал королевских ВВС Британии в отставке.

Нужно было, по его словам, устойчиво удерживать самолет, настроить устройство для сопровождения и прислушиваться к звуку, когда ракета захватывала цель. А затем нажимать на спусковой крючок.

Важно! ГУР 2 мая уничтожила за сутки два российских самолета Су-30. Один в акватории порта Новороссийска, а второй – в оккупированном Крыму. Атаки были осуществлены с помощью усовершенствованных морских дронов – MAGURA V7.

Однако морские дроны, как заметил Белл, прыгают по воде, как сумасшедшие. Поэтому очень сложно обеспечить устойчивость для прицеливания ракет Sidewinder. Когда они вылетают, у самолета скорость более 600 километров в час, и ракеты сразу в полете.

Если запускать Sidewinder с морского дрона, то не понятно, как они набирают скорость для полета, как захватывают цель. Здесь есть много вопросов, но это хороший пример того, как Украина использует асимметричные технологии, инновации, неожиданности, обман, чтобы создать возможности для сбивания современных российских самолетов,

– отметил Шон Белл.

Он добавил, что это заставит Россию задуматься, как гарантировать безопасность своим очень ценным истребителям.

Напомним, что спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что сбивание российских самолетов является новым этапом развития событий в Азовско-Черноморском регионе. Он оставался единственным пространством, где оккупанты еще имели определенную "доминацию в акватории Черного моря" – это воздушное пространство. Сейчас россияне его теряют.