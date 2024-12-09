Sea Baby отработали по авиации России в Керченской бухте: есть погибшие – эксклюзивные кадры

Накануне, в ночь 6 декабря, группа морских дронов Sea Вaby отработала по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте. Появились детали новой уникальной спецоперации СБУ.

Вражеская авиация повреждена, на борту есть убитые и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Морские дроны СБУ отработали по российским самолетам и вертолетам

Служба безопасности Украины 9 декабря обнародовала эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте. Морские дроны отработали по российским вертолетам и самолетам.

Так, в ночь с 5 на 6 декабря группа Sea Baby вступила в бой с вражеской авиацией и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь. Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь требуют капитального ремонта,

– отметили в СБУ.

Также дроны поразили баржу, что перевозила вражескую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который российские захватчики до сих пор безуспешно пытаются привести в порядок после прошлых подрывов украинской спецслужбы.

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Как Sea Baby отработали по оккупантам: смотрите видео

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Sea Baby – это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время,

– отметили в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Кстати, именно эти водные дроны изготовлены в результате совместного сбора средств с UNITED24, monobank, Олегом Гороховским, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченом в феврале 2024 года.