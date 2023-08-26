Так, 24 августа на Софийской площади Владимир Зеленский вручил государственные награды, награды воинским частям и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Убийцы мостов и кораблей: как украинские надводные дроны "малыши" держат в страхе флотилию России

В Украине создали бригаду морских дронов

В ОП отметили, что глава государства вручил боевые знамена 67-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, 77-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ и 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-Морских сил ВСУ.

Ранее о существовании этого подразделения публично не сообщали. В составе ВМС Украины впервые в истории сформирована отдельная бригада для применения морских беспилотников, отметил "Милитарный".

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Морские дроны – эффективное оружие

Руководитель ГУР заявил, что морские дроны-камикадзе являются эффективным оружием. Даже несмотря на то, что враг уничтожает 60 или 70% этих БПЛА.

Однако для них проблема – у тех 30%,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Заметил, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда вражеское судно уходит "на длительный ремонт". Буданов добавил, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания.

Это не оружие наступления. Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, наконец, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также добавил, что Украина уже освоила нормальное серийное производство таких дронов.