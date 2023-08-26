Так, 24 серпня на Софійській площі Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями. Про це пише 24 Канал.

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В Україні створили бригаду морських дронів

В ОП зазначили, що глава держави вручив бойові прапори 67-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 77-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ та 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ.

Раніше про існування цього підрозділу публічно не повідомляли. Тож у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада для застосування морських безпілотників, зауважив "Мілітарний".

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Морські дрони – ефективна зброя

Очільник ГУР заявив, що морські дрони-камікадзе є ефективною зброєю. Навіть попри те, що ворог знищує 60% чи 70% цих БпЛА.

Проте ж для них проблема – у тих 30%,

– підкреслив Кирило Буданов.

Зауважив, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді вороже судно йде "на довготривалий ремонт". Буданов додав, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування.

Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять,

– наголосив високопосадовець.

Також додав, що Україна вже освоїла нормальне серійне виробництво таких дронів.