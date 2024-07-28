Россия пытается копировать украинские морские дроны, но терпит неудачи, – Business Insider

Российская армия пытается скопировать морские дроны Украины, изучая их фрагменты. Однако пока оккупанты в этом не имеют никаких успехов.

Журналисты Business Insider, ссылаясь на эксперта по боевым беспилотникам, отметили, что копирование украинских дронов вряд ли принесет большую помощь оккупантам. Более того, это может оказаться бесполезным расходованием ресурсов страны-агрессора.

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Что известно о копировании украинских морских дронов Россией

В издании отметили, что украинские морские беспилотники сыграли важную роль в сдерживании Черноморского флота России. В прошлом году Украина сделала предупреждение, заявив, что Россия пытается использовать части украинских беспилотников для создания собственных.

Британская разведка тем временем заявляла, что Россия активно пытается сократить разрыв в военно-техническом потенциале с Украиной. А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в ответ на это уверенно заявил, что усилия России в конечном итоге будут безуспешными.



Эксперт по беспилотникам Джеймс Паттон Роджерс из института технической политики Корнелла Брукса, проанализировал ситуацию, предположив, что сосредоточенность России на копировании украинских морских дронов может быть неправильным распределением ресурсов. Как отметил Роджерс, отсутствие у Украины значительного военно-морского флота делает ее маловероятной мишенью для таких усилий.

Роджерс подчеркнул, что украинские беспилотники преуспели, нацелившись на экипажи российских военно-морских кораблей. Однако следует отметить, что Украина не имеет военных кораблей, а владеет лишь небольшими судами, что указывает на то, что любые потенциальные атаки беспилотников со стороны России имели бы минимальное влияние.

Проще говоря, Россия может использовать части и информацию для создания морских беспилотных аппаратов, но возникает вопрос: будет ли это эффективное использование российских ресурсов?

– спросил эксперт.

Авторы материала отметили, что военно-морские беспилотники стали важным компонентом атак Украины на Черноморский флот России в Крыму. Украинские военные ранее сообщали о значительных повреждениях флота, причем треть кораблей якобы была уничтожена. Кроме того, в марте Министерство обороны Великобритании объявило, что флот считается "функционально неактивным".

Последние сообщения указывают на то, что Россия вывела последний патрульный корабль из состава Черноморского флота, дислоцированного в Крыму, что было подтверждено украинской стороной.

Комментируя развитие морских технологий, Роджерс признал исключительные достижения украинских инженеров в разработке военно-морских беспилотников за минимальную цену.

Он добавил, что их изобретательность на ранних этапах войны "привела к тому, что морские дроны, скоростные катера и коммерческие технологии были превращены в жизнеспособное и жизненно важное оборонительное оружие, которое серьезно сдерживало операции российского флота".

В течение всего российского вторжения беспилотники играли значительную роль как на суше, так и на море, превосходя их использование в предыдущих конфликтах. Эти беспилотные летательные аппараты использовались для наступательных ударов по личному составу, технике и инфраструктуре противника, а также для разведки с целью поддержки других военных операций.

Модернизация беспилотников и средств постановки помех остается в центре внимания обеих сторон, поскольку они стремятся опередить друг друга в технологическом развитии и учесть уроки, полученные от своих противников.

Сможет ли Россия скопировать украинские морские дроны

Эксперт по беспилотникам Джеймс Паттон Роджерс описал это как "игру в кошки-мышки". В своем комментарии Ерин подчеркнул, что Россия может столкнуться с трудностями в воспроизведении украинских технологий из-за высокого уровня квалификации наших инженеров.

По словам представителя ГУР, Украина посвятила много времени и усилий разработке этих технологий, что делает маловероятным успешное имитирование их Россией.

Однако Роджерс подчеркнул, что у России есть возможность преуспеть в этом деле.

То, что Украина является лидером в разработке морских беспилотников, не означает, что Россия не выиграет от захвата и анализа частей захваченных украинских беспилотников, – заметил он.

Эксперт подчеркнул большой опыт России в военно-морской инженерии и ее способность использовать элементы собственных разработок морских беспилотников, если это необходимо. Роджерс также отметил сотрудничество России с Ираном в разработке беспилотников, особенно в области морских дронов. Однако, несмотря на эти возможности, эксперт предположил, что морские дроны могут быть не очень полезными в нынешнем конфликте.

Спекуляции идут вокруг стратегических соображений России относительно потенциальных будущих конфликтов, включая возможную войну с НАТО. Европейские страны выражают обеспокоенность относительно возможности российской агрессии за пределами Украины, если ее не остановить.

В конце концов в издании подчеркнули, что несмотря на эти дискуссии, потенциальные преимущества морских дронов в таком потенциальном конфликте остаются неопределенными.