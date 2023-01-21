Неприятные "подарки" с моря: как Россия создала проблемы для стран Черноморского бассейна

Российские оккупанты в Украине оставляют по себе большое количество заминированных территорий, представляющих большую опасность. Не лучше ситуация и в Черном море.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, на прибрежных территориях постоянно находят неприятные "сюрпризы" от врага – морские мины.

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Ситуация особенно обостряется в непогоду.

Сейчас море штормит, это для нас плюс. Но во время этого шторма мины выбрасывает на побережье. Также они детонируют и в море,

– рассказал Братчук.

По его словам, в последнее время, в том числе и из-за шторма, проблема приобретает большие масштабы.

"В начале этого года вообще, если брать в среднем, то каждый день была мина, которую обезвреживали представители военно-морских сил ВСУ. Накануне также был очередной "подарок", – сказал спикер Одесской ОВА.

Он добавил, что количество морских мин со временем не уменьшается.

Россия создала минную опасность для всех стран Черноморского бассейна

По словам спикера Одесской ОВА, российские морские мины дрейфуют в Черном море. И после окончания войны эту проблему предстоит решать не только на уровне Украины.

Это будет наша общая проблема со странами, которые являются нашими соседями в Черноморском бассейне. В 2022 году эти мины были обнаружены возле Румынии, Болгарии и Турции. Там уже местные военные моряки это все уничтожали,

– отметил Братчук.

Представитель Одесской ОВА напомнил, что осенью 2022 года на российской мине подорвался румынский буксир. К счастью, тогда никто не пострадал.

По словам Братчука, в Одесской области хватает и находок времен Второй мировой войны. Ведь тогда на территории области продолжались ожесточенные бои.

Сергей Братчук рассказал о минной опасности в Черном море: смотрите видео

В Одесской области обнаружили часть вражеской крылатой ракеты

Кроме морских мин, в регионе также обнаруживают и другие "сюрпризы" полномасштабной войны России против Украины.

"На территории Одесской области обнаружили оставшуюся после очередного обстрела часть вражеской крылатой ракеты. 21 января специалисты Сил обороны будут ее уничтожать", – сообщил Братчук.

Он добавил, что речь идет о контролируемом подрыве и жителям области нечего волноваться.

Минная опасность в Черном море: коротко