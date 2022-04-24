Морские пехотинцы готовятся к новым боям: мощные фото

Наши отважные защитники отличаются безумным мастерством, которое проявили в боях с оккупантами. Герои ВСУ постоянно совершенствуют свои навыки в уничтожении врага и готовятся к предстоящим боям.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Юге идет интенсивная подготовка морских пехотинцев. Наши герои отрабатывают согласование выполнения задач в будущих боях с оккупантами.

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Подготовка пехотинцев

Пехотинцы показали, как готовятся проводить рейдовые и антидиверсионные действия. Личный состав, уже имеющий боевой опыт, активно передает приобретенные знания и делится наблюдениями.

Также в Генштабе поблагодарили наших партнеров, благодаря которым в арсенале морпехов есть пулеметы MG-3, Browning M2 и противотанковые гранатометы.

Фото подготовки пехотинцев к боям

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