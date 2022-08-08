Морские пехотинцы уничтожили вражеский танк и ликвидировали 12 оккупантов, – ВМС

Бойцы Военно-Морских Сил продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Только за минувшие сутки наши воины на Донецком направлении уничтожили 1 вражеский танк и 12 человек живой силы.

Об этом заявили в пресс-службе ВМС ВСУ. С начала текущих суток украинские защитники также нанесли потерю врагу.

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Наши артиллерийские подразделения наносили огненное поражение по российским оккупантам, в результате – 8 российских военных убиты и ранены. Утраты неприятеля уточняются.

Враг имеет колоссальные потери в войне с Украиной

По состоянию на 166-й день войны украинские защитники уничтожили уже 42 340 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 140 оккупантов. Отмечают, что цифры не окончательные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести подсчет сложно.

Актуальные потери врага

личного состава – 42340 (+140) человек ликвидировано;

танков – 1811 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 4070 (+15) единиц;

артиллерийских систем – 960 (+2) единиц;

РСЗО – 261 (+1) единиц;

средства ПВО – 132 единиц;

самолетов – 223 единиц;

вертолетов – 192 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4),

крылатые ракеты – 182,

корабли/катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15) единиц;

специальная техника – 86.

В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Основные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства.

Добавим, что в ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке. Мостами украинские защитники не ограничились. ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами.

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