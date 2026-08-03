ГУР впервые применило Magura по наземным целям: под удар в Крыму попали 2 важных РЛС врага

Украинские разведчики провели успешную операцию по поражению вражеских объектов на территории Крыма. Речь идет о машине управления из состава комплекса РЛС "Подлет", а также о вражеской системе распознавания "свой-чужой" – радиолокационном запросителе (РЛЗ) "Пароль-4".

Об этом 3 августа сообщили на странице ГУР.

Что известно о поражении?

Операцию провели бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 в конце июля. Для этого военные применили новейшие морские платформы Magura, в частности, носители FPV-дронов.

Это позволило нанести успешные удары по наземным целям российской оккупационной армии в Крыму.

Поражение российских объектов: смотрите видео

Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше – это кардинальный перевод борьбы в другую плоскость,

– подчеркнули в ГУР.

Заметим, что под удар попала машина из состава комплекса "Подлет" – это российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Другая пораженная цель – аппаратно-программный технический комплекс для автоматического различения в поле боя своих войск и вооружений от враждебных.

Командир подразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" заявил, что операции украинских сил демонстрируют: российским оккупантам не будет места в Крыму, над Черным морем или в его акватории.

В общем же, за время полномасштабной войны операторы Group 13 уничтожили 9 и повредили 5 российских кораблей, а также поразили 3 вражеских вертолета, повредили еще 1 и уничтожили 2 истребителя Черноморского флота России.

Кстати, на днях украинские разведчики поразили 3 важных военных объекта россиян. Речь идет о ЗРГК "Панцирь-С1" на Херсонщине, патрульном катере "Сарган" в Керчи и наземной станции управления БПЛА "Форпост" в Евпатории.