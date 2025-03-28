В МИД объяснили, чего касается соглашение о морском перемирии с Россией

На встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Это соглашение касается гражданского судоходства и портов.

Однако оно не распространяется на российские военные корабли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что говорят в МИДе о перемирии

По словам Тихого, перемещение Россией военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением обязательства обеспечения свободного судоходства. А также будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины.

На встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли,

– говорит представитель МИД.

Он добавляет, что в случае нарушения этой договоренности Украина будет иметь полное право на самозащиту.

Тихий также объясняет, что под портами имеется в виду все украинские порты Черноморского региона, то есть не только порты Одессы, но и те, что расположены на реках, которые впадают в Черное море.

К слову, ранее в МИД ответили, с каких пор на самом деле действует "энергетическое перемирие" с Россией. По словам Тихого, оно началось с 25 марта, а не с 18 числа этого же месяца, как заявляет Кремль.