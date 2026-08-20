О подробностях рассказал президент Румынии Никушор Дан.

Что известно об обнаруженном морском дроне в Румынии

Румынские военные и пилоты двух истребителей F-16 успешно уничтожили морской дрон в непосредственной близости от платформы Neptun Deep в Черном море.

Береговая охрана своевременно зафиксировала появление опасного объекта.

"Это была гонка со временем, в которой высшим приоритетом была защита жизней людей, работавших на платформе, и обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры от любой потенциальной опасности", – написал Никушор Дан.

Румынская сторона "решительно осудила" подобные провокационные действия со стороны России и подтвердила готовность отражать угрозы совместно с союзниками по НАТО.

Напомним, что во время атаки 20 августа в Румынии также упал российский беспилотник. Это произошло в незаселенной местности уезда Тулча. На месте падения возник пожар. Для мониторинга ситуации в небо поднялись испанские истребители F-18.

Другой БПЛА нарушил воздушное пространство Молдовы, а затем вернулся обратно на территорию Украины.