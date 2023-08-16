СБУ хорошо разбирается в "троллинге" России, – политолог о разработке "Морского малыша"

Уникальные морские дроны – разработка СБУ, которая получила высокую оценку западных специалистов. В частности, работу надводных суден в своем сюжете недавно осветила телерадиокомпания CNN.

Украинский политолог Тарас Загородний прокомментировал сюжет телеканала. По его мнению, СБУ стала генератором новых военных и технических идей.

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Атаки морских дронов кардинально изменили ситуацию на Черном море

Как отметил политолог, СБУ переносит войну на территорию России, что является очень важным событием. Каждый россиянин должен чувствовать, что война продолжается не "где-то", а она уже рядом с ним.

Украинские морские дроны – это небольшие, скоростные и высокоманевренные дистанционно пилотируемые судна, которые содержат на борту боевую часть, что детонирует при ударе с вражеским кораблем. (Информация из открытых источников)

Более того, атаки украинских морских дронов кардинально изменили ситуацию на Черном море. Теперь Россия, которая считала себя хозяйкой там, не может контролировать ситуацию.

К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Кроме того, Служба Василия Малюка хорошо разбирается в "троллинге". По инициативе сотрудников СБУ морской дрон назвали "Морской малыш" (Sea baby),

– подчеркнул Загородний.

Политический эксперт приводит одну из цитат сюжета CNN: "Украинская изобретательность снова и снова побеждает неповоротливого российского Голиафа". Он отмечает, что давненько таких оценок Украины не звучало в западных СМИ, тем более от CNN.

К слову, ранее глава СБУ Василий Малыш рассказал каналу CNN неизвестные до того подробности разработки и применения морских дронов. Благодаря скоростным и высокоманевренным суднам Служба безопасности Украины провела ряд успешных атак.

В частности, удалось поразить Крымский мост, большой десантный корабль в Новороссийской бухте и нефтяной танкер в украинских водах возле Керченского пролива. Более того, Василий Малюк анонсировал разработку ряда новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря.