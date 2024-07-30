В России состоялся парад в честь дня военно-морского флота. В объективы камер попали только 2 корабля Черноморского флота – корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорович".

Судов, о поражении которых заявляла Украина, не было замечено. Однако в параде приняли участие несколько кораблей из Китая и Индии. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук проанализировал 24 каналу вражеское мероприятие.

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Что Россия продемонстрировала морским парадом

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", Россия показала, что китайский и индийский военные флоты являются передовыми в своей области, а также то, что страны якобы являются союзниками в геополитических процессах, которые происходят в мире.

Важно отметить, что корвет "Меркурий" входит в Черноморский флот. С 2024 года находится на службе в порту Тартус, что в Сирии, и там выполняет террористические задачи. Фрегат "Адмирал Григорович" также вряд ли сможет сейчас попасть в Черное море.

Приветствуя китайских и индийских моряков, имея 2 номинально ЧФ корабля, но фактически уже нет, Путин, сам того не подозревая, продемонстрировал, что прощается с Черноморским флотом,

– отметил Сергей Братчук.

На подсознательном уровне российский диктатор, вероятно, понимает, что "дела не будет", как говорят в Одессе. Поэтому парад стал признанием того, что военно-морской флот России далеко не является грозной силой, которой был до полномасштабного вторжения в Украину.

Если сравнивать с довоенным временем, то количество кораблей на параде сократилось вдвое: так, 2021 года в мероприятии приняли участие более 50 кораблей и подводных лодок. В этот раз, по официальным данным, их было 25.

По данным журналистов BBC, с 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения.