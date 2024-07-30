Суден, про ураження яких заявляла Україна, не було помічено. Однак у параді взяли участь кілька кораблів з Китаю та Індії. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук проаналізував 24 Каналу ворожий захід.

Не пропустіть На параді до дня ВМФ Росії моряки вітали Путіна у стилі Sieg Heil

Що Росія продемонструвала морським парадом

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", Росія показала, що китайський та індійський військові флоти є передовими у своїй галузі, а також те, що країни начебто є союзники у геополітичних процесах, які відбуваються у світі.

Важливо зазначити, що корвет "Меркурій" входить до Чорноморського флоту. З 2024 року перебуває на службі у порту Тартус, що в Сирії, і там виконує терористичні завдання. Фрегат "Адмірал Григорович" також навряд зможе зараз потрапити в Чорне море.

Вітаючи китайських та індійських моряків, маючи 2 номінально ЧФ кораблі, але фактично вже ні, Путін, сам того не підозрюючи, продемонстрував, що прощається з Чорноморським флотом,

– наголосив Сергій Братчук.

На підсвідомому рівні російський диктатор, імовірно, розуміє, що "діла не буде", як кажуть в Одесі. Тому парад став визнанням того, що військово-морський флот Росії далеко не є грізною силою, якою був до повномасштабного вторгнення в Україну.

Цікаво! Якщо порівнювати з довоєнним часом, то кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі: так, 2021 року в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було 25.

За даними журналістів BBC, з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.