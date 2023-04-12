Видео опубликовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Все произошло во время контактного боя с россиянами.
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Как военного ВСУ не задела вражеская пуля
Морской пехотинец чудом избежал попадания пули при ведении контактного боя с противником. Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал очередь в ответ,
– рассказали военные.
Со стороны возле бойца было несколько его побратимов. Один из них и снимал видео. Вдруг одна из российских пуль пролетела над шлемом морпеха.
Как боец чудом спасся от враждебной пули: смотрите видео
Военные бригады пожелали пусть судьба и дальше предохраняет всех украинских защитников от атак противника.
Кроме того, пусть каждый боец вернется домой живым.
Случаи спасения гражданских и военных
- Недавно фотографка Марта Сырко опубликовала фотографии 23-летнего украинского военного Дмитрия. Он во время службы на фронте получил 70% ожогов кожи. Боец рассказывал, как получил ранения и сколько ребят в больнице были в такой же ситуации и не выжили.
- Также спасти удалось Сергея, который получил ранения в Херсонской области. У бойца было менее 30% кожи, он перенес 15 операций. К счастью, его удалось спасти.
- Кроме того, в январе 21-летний Дмитрий выжил под завалами в Краматорске. Он спасся, несмотря на травмы, и то, что часть тела парня прижала плита.