Об этом в эфире 24 Канала рассказал украинский доброволец, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник. По его словам, Россия уже начала эвакуацию коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей.
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Россияне чувствуют близкое поражение
Британская разведка сообщала, что захватчики в Запорожской области построили 120 километров линии обороны, 3 линии укреплений, расположенные на 10 – 20 километров в глубину.
Десятник отметил, что россиянам не помогут никакие линии обороны. Украинские защитники готовят масштабное контрнаступление на многих участках фронта.
Им не поможет ничего, потому что их выгонят с территории Украины, они это знают. Оккупанты пытаются сейчас что-то делать, но на самом деле просто тратят свои ресурсы. Но пусть тратят,
– сказал он.
Украинский доброволец подчеркнул, что Россия уже начала эвакуацию коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, потому что чувствует близкое поражение.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о контрнаступлении в последний момент.
- Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ точно состоится. Однако министерство не может раскрыть все планы, ведь они связаны с тайной определенной стратегической задачи.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных Сил Украины могут только три человека : президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Она добавила, что обсуждение планов относительно украинского контрнаступления – это обсуждение чьих-либо предположений.