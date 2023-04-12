Про це в ефірі 24 Каналу розповів український доброволець, колишній командир ізраїльського спецназу Денис Десятник. За його словами, Росія вже розпочала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької областей.
Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі
Росіяни відчувають близьку поразку
Британська розвідка повідомляла, що загарбники у Запорізькій області побудували 120 кілометрів лінії оборони, 3 лінії укріплень, які розташовані на 10 – 20 кілометрів завглибшки.
Десятник зазначив, що росіянам не допоможуть жодні лінії оборони. Українські захисники готують масштабний контрнаступ на багатьох ділянках фронту.
Їм не допоможе нічого, бо їх виженуть з території України, вони це знають. Окупанти намагаються зараз щось робити, але насправді просто витрачають свої ресурси. Але нехай витрачають,
– сказав він.
Український доброволець підкреслив, що Росія вже розпочала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької областей, бо відчуває близьку поразку.
Контрнаступ ЗСУ: головне
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ точно відбудеться. Проте міністерство не може розкрити всіх планів, адже вони пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних Сил України можуть лише три особи: президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Вона додала, що обговорення планів щодо українського контрнаступу – це обговорення чиїхось припущень.