Відео опублікували військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Все трапилось під час контактного бою з росіянами.
Дивіться також Коли ми будемо наступати, їх вже нічого не врятує, – боєць ЗСУ про "мегаокоп" росіян
Як військового ЗСУ не зачепила ворожа куля
Морський піхотинець дивом уникнув потрапляння кулі під час ведення контактного бою з противником. Український захисник вів стрільбу по ворогу. А той дав чергу у відповідь,
– розповіли військові.
Збоку біля бійця було декілька його побратимів. Один з них і знімав відео. Аж раптом одна з російських куль пролетіла над шоломом морпіха.
Як боєць дивом врятувався від ворожої кулі: дивіться відео
Військові бригади побажали нехай доля й надалі оберігає всіх українських захисників від атак противника.
Окрім того, нехай кожен боєць повернеться додому живим.
Випадки порятунку цивільних та військових
- Нещодавно фотографка Марта Сирко опублікувала фотографії 23-річного українського військового Дмитра. Він під час служби на фронті отримав 70% опіків шкіри. Боєць розповідав, як зазнав поранень та скільки хлопців в лікарні були в такій же ситуації й не вижили.
- Також врятувати вдалось Сергія, який зазнав поранень на Херсонщині. У бійця було менш ніж 30% шкіри, він переніс 15 операцій. На щастя, його вдалось врятувати.
- Окрім того, у січні 21-річний Дмитро вижив під завалами в Краматорську. Він врятувався, попри травми та те, що частину тіла хлопцю притиснула плита.