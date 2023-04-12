Відео опублікували військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Все трапилось під час контактного бою з росіянами.

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Як військового ЗСУ не зачепила ворожа куля

Морський піхотинець дивом уникнув потрапляння кулі під час ведення контактного бою з противником. Український захисник вів стрільбу по ворогу. А той дав чергу у відповідь,

– розповіли військові.

Збоку біля бійця було декілька його побратимів. Один з них і знімав відео. Аж раптом одна з російських куль пролетіла над шоломом морпіха.

Як боєць дивом врятувався від ворожої кулі: дивіться відео

Військові бригади побажали нехай доля й надалі оберігає всіх українських захисників від атак противника.

Окрім того, нехай кожен боєць повернеться додому живим.

Випадки порятунку цивільних та військових