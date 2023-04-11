У парня испеченная кожа чуть ли не всего тела. Его в своем проекте "Неопалимые" пофотографировала Марта Сырко.

Заметьте Украинскую "Ксену" наградили: история 20-летней доброволицы, раненой под Угледаром

Фотографка рассказала Суспильному, что своих героев сравнивает с античными римскими статуями. Они ведь такие же драгоценные и ценные для искусства и мира.

Что известно об истории Дмитрия

Марта Сырко рассказала, что 23-летний Дмитрий получил 70% ожогов при поражении на фронте.

Дмитрий был в рядах ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения. В борьбе за Украину он получил около 70% ожогов тела, повреждения головы, шеи, тела, конечностей, легких и нарушения слуха,

– написала фотография.

Автор фотографий также вспомнила, что Дмитрий приехал к ней во Львов. Военный рассказал Марте Сырко, как получил ранения и сколько ребят в больнице были в такой же ситуации и не выжили…

Дмитрий выжил и продолжает лечиться, сейчас идет реабилитация,

– написала фотография.

23-летний Дмитрий получил 70% ожогов тела / Фото из инстаграма Марты Сирко

Почему такие фотосессии важны и нужны

Фотографка рассказала, что многое объясняла – фотографии бойцов без одежды – это никакая не эротика, а показ истории тела. Показ того, что с ним произошло.

Марта Сирко объясняет, что серией фотографий украинских героев, получивших травмы рук и ног из-за войны, хотела показать, что все тела – это искусство. Все тела красивы.

Автор фотографий говорит, что каждый из нас может свободно себя чувствовать в своем теле. Его не нужно стесняться. Ведь все наши недостатки – это общепринятая обществом каноническая штука, но это не значит, что человек должен комплексовать.

Люди должны помнить и видеть, как все изменилось с начала войны, сколько есть людей, пострадавших от этого. Люди, которые потеряли конечности, близких людей, дом, надежды на нормальную жизнь – среди нас,

– рассказала фотографка.

Она уверена, что сейчас важно говорить об инклюзивности. Однако здесь говорится не только о пандусе, но и о моральной составляющей.

"Мы должны сгруппироваться и помочь адаптироваться и интегрироваться раненым ребятам в обыденность", – объяснила Марта Сырко.

Обратите внимание! Фотограф предостерегает, что она не собирает средства для бойца. Если кто хочет помочь военному, то можно ему написать в инстаграмме – burgass1.

Алина Михайлова показала жуткие фото "окопной болезни"

Парамедикиня ВСУ Алина Михайлова опубликовала фото ног эвакуированного воина с позиций из-под Бахмута. На фотографии ноги бойца, долгое время находившиеся в сырых, холодных окопах. Они поражены так называемой "окопной болезнью".



Как выглядят ноги бойца после окопа / Фото Алина Михайлова

Именно поэтому парамедикиня призвала людей передавать бойцам махровые носки, спортивные штаны, кальсоны.