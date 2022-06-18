Морской пехотинец с 20 летним опытом: на Херсонщине пропал без вести американец Грейди Курпаси

Госдепартамент признал, что в Украине исчезли три американских военных. Третьим стал ветеран морской пехоты капитан Грейди Курпаси. Вероятно, Курпаси был на позиции в Херсонской области.

Исчезновение Курпаси подтвердила СМИ его супруга. В самом Госдепе имени не называют, потому что еще только выходят на связь с семьей.

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В последний раз Курпаси выходил на связь в конце апреля

В последний раз родные и друзья слышали от Курпаси известия 23 – 24 апреля. Друг военного Джордж Хит сообщил, что Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты в течение 20 лет, в отставку вышел в ноябре 2021 года.

С начала полномасштабного вторжения в Украину ветеран решил помочь украинцам, отметив, что полезны его могут навыки.

Американец прибыл в Украину в марте

Американец прибыл в Украину 7 марта, а уже через 2 недели был в Киеве. Курпаси и другим бойцам Иностранного легиона, по словам Хита, поручили оборудовать наблюдательный пункт в Херсонской области.

По словам друга морского пехотинца, Курпаси и другой солдат покинули наблюдательный пункт, чтобы посмотреть, откуда стреляли. После этого американец сказал, что по нему открыли огонь, и связь оборвалась. Самому Хиту сообщили в Госдепе, что его друга объявили пропавшим без вести, так как не было обнаружено тело.

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Что известно о Грейде Курпасе:

Присоединился к морской пехоте после терактов 11 сентября 2001 года.

Четыре раза был в военных командировках за границей, трижды – в Ираке.

Обладает многими наградами за мужество и достижения, среди них – "Пурпурное сердце".

В морской пехоте возглавлял взвод, в котором служил и его друг Джордж Хит.

После ухода в отставку подал заявление на обучение в докторантуре Стэнфорда, однако не прошел.

Что известно о 2 других пропавших американцах

Ранее СМИ сообщали об исчезновении 39-летнего Александра Друке и 27-летнего Энди Хуинха из Алабамы. Они воевали в составе ВСУ к северу от Харькова. Была информация, что они могли попасть в плен. Появилось даже фото, где оба американца в российской военной машине. Однако нет данных, когда была сделана фотография.

Заявление Госдепа о пропавших американцах: коротко

Представитель Госдепа Нед Прайс рассказал , что США изучают информацию об американцах, воевавших в составе ВСУ.

Госдеп находится в постоянном контакте с родными военных, а также с украинской стороной и Красным Крестом.

В США заверили, если бы была информация о пленении, то американцы бы контактировали с российской стороной.

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