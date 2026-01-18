Украинцам массово взламывают аккаунты фейковыми "промокодами на топливо"
- В соцсетях распространяют фейковые сообщения о бесплатных 10 литров топлива за подписку на Telegram-канал.
- Ссылки ведут на фишинговые страницы, стилизованные под сайты АЗС.
В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о якобы бесплатных 10 литрах топлива за подписку на Telegram-канал. Ссылки ведут на фишинговые страницы, стилизованные под сайты АЗС.
Там пользователям предлагают ввести номер телефона и коды подтверждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и Киберполицию.
Что известно о новой мошеннической схеме?
Мошенники распространяют через социальные сети и мессенджеры сообщения о возможности получить промокод на 10 литров топлива за подписку на телеграмм-канал.
В Киберполиции отмечают, что такие суперпредложения – любимый инструмент мошенников, ведь за громкими обещаниями скрывается вовсе не скидка или бонус, а риск потерять доступ к собственным аккаунтам.
Специалисты объясняют, что сообщение содержит ссылку на фишинговую страницу, стилизованную под официальный сайт автозаправочных станций. На такой странице предлагают подписаться на телеграмм-канал и получить промокод на бесплатное топливо.
Далее пользователя перенаправляют на еще одну мошенническую страницу, где просят ввести номер телефона и код подтверждения из смс или телеграма. После ввода данных злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя и используют его для рассылки новых фейковых сообщений.
В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановления доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом меньше чем за сутки.
Киберполиция призывает украинцев всегда проверять информацию через официальные источники, не переходить по подозрительным ссылкам с SMS, мессенджеров или электронной почты, и проверять сайты, перед тем как вводить личные данные.
Какие еще мошеннические схемы недавно заметили в Украине?
Ранее в Украине зафиксировали фишинговую рассылку, которая якобы направляется от имени Министерства энергетики Украины с призывами к оплате. Минэнерго предупреждает, что такие письма могут содержать вредоносное программное обеспечение, и призывает не открывать вложения и не переходить по ссылкам.
Кроме этого, мошенники присылают пенсионерам фейковые сообщения с просьбой подтвердить возраст, чтобы выманить конфиденциальные данные и украсть деньги с карточек. Украинцам следует проверять информацию на официальных ресурсах и подавать обращение в киберполицию в случае мошенничества.
Заметим, что в 2025 году количество безналичных мошеннических операций в Украине выросло на 12-18%, нанеся ущерб в 1,4-1,6 миллиарда гривен.