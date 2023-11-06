Правоохранители объявили двум участникам группировки подозрение в мошенничестве. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы, когда их вину докажут в судебном порядке.

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Что известно о схеме преступников

В Национальной полиции Украины подчеркнули, что мошенническую схему организовал 30-летний житель Полтавской области. Так, этот мужчина размещал объявления о продаже автомобилей на нужды ВСУ на одной из популярных торговых площадок.

В дальнейшем он общался с потенциальными покупателями и убеждал отправить подписку на подконтрольные счета. После получения денег фигурант "исчезал",

– отметили правоохранители.

Полицейские подчеркнули, что к своей противоправной деятельности он также привлек еще двух сообщников. Они занимались оформлением счетов в банках, чтобы получить деньги с потерпевших, а "прибыль" распределяли между собой и тратили.

В полиции подчеркнули, что полицейские особого назначения обыскали дома фигурантов, а также автомобиль одного из них. Так, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, автомобиль и другие доказательства их преступной деятельности.

"Сейчас следствием уже установлено несколько десятков человек, которых обманули злоумышленники. Общая сумма ущерба превышает миллион гривен", – сказали в НПУ.

В конце концов двум участникам преступления суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители пытаются найти, где находится организатор группировки, а также проводят следственные действия, чтобы установить полный круг пострадавших и суммы нанесенного ущерба.

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