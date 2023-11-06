Правоохоронці оголосили двом учасникам угруповання підозру у шахрайстві. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі, коли їх провину доведуть у судовому порядку.
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Що відомо про схему злочинців
У Національній поліції України підкреслили, що шахрайську схему організував 30-річний житель Полтавської області. Так, цей чоловік розміщував оголошення про продаж автівок на потреби ЗСУ на одному з популярних торговельних майданчиків.
Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант "зникав",
– зазначили правоохоронці.
Поліцейські наголосили, що до своєї протиправної діяльності він також залучив іще двох спільників. Вони займалися оформленням рахунків у банках, щоб отримати гроші з потерпілих, а "прибуток" розподіляли між собою і витрачали.
У поліції підкреслили, що поліцейські особливого призначення обшукали оселі фігурантів, а також автомобіль одного із них. Так, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, "чорнові" записи, автомобіль й інші докази їхньої злочинної діяльності.
"Наразі слідством вже встановлено кілька десятків осіб, яких ошукали зловмисники. Загальна сума збитків перевищує мільйон гривень", – сказали у НПУ.
Зрештою двом учасникам злочину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці намагаються знайти, де перебуває організатор угруповання, а також проводять слідчі дії, щоб встановити повне коло потерпілих й суми завданих збитків.
Шахраї виманили у матері загиблого злочинця гроші
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що шахраї на Закарпатті виманили у матері загиблого військовослужбовця велику суму грошей. Мовиться про 7,5 мільйона гривень.
- Зокрема, ці гроші мати загиблого захисника отримала, як виплату від держави через загибель сина. У поліції зазначили, що вже затримали організатора злочинної групи.
- Лубінець також розповів, що шахраї телефонували батькам загиблих воїнів і казали, що не варто тримати гроші в українських банках, оскільки невдовзі вони збанкрутують. Також аферисти пропонували свою допомогу у тому, щоб перекласти гроші на іноземні рахунки.