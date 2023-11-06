Правоохоронці оголосили двом учасникам угруповання підозру у шахрайстві. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі, коли їх провину доведуть у судовому порядку.

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Що відомо про схему злочинців

У Національній поліції України підкреслили, що шахрайську схему організував 30-річний житель Полтавської області. Так, цей чоловік розміщував оголошення про продаж автівок на потреби ЗСУ на одному з популярних торговельних майданчиків.

Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант "зникав",

– зазначили правоохоронці.

Поліцейські наголосили, що до своєї протиправної діяльності він також залучив іще двох спільників. Вони займалися оформленням рахунків у банках, щоб отримати гроші з потерпілих, а "прибуток" розподіляли між собою і витрачали.

У поліції підкреслили, що поліцейські особливого призначення обшукали оселі фігурантів, а також автомобіль одного із них. Так, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, "чорнові" записи, автомобіль й інші докази їхньої злочинної діяльності.

"Наразі слідством вже встановлено кілька десятків осіб, яких ошукали зловмисники. Загальна сума збитків перевищує мільйон гривень", – сказали у НПУ.

Зрештою двом учасникам злочину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці намагаються знайти, де перебуває організатор угруповання, а також проводять слідчі дії, щоб встановити повне коло потерпілих й суми завданих збитків.

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