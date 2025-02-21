К сожалению, огромное количество наших граждан думает задницей и не понимает, какую информацию распространяет.

Почему пост Слюсарчука на самом деле вреден

Фейсбуком несется огромное количество репостов поста "доктора Слюсарчука", больше известного как Доктор Пи. Это судимый мошенник, который отсидел в тюрьме и который не является тем, за кого себя выдает. Об этом заявил Денис Казанский, информирует 24 Канал.

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Эта информация гуглится очень легко, но зачем что-то проверять? Люди видят эмоциональный пост и распространяют его, не думая.

Мошенник доволен. Ему даже не надо менять имя. Достаточно только написать щемящий пост, на хайпе вспомнить Дональда Трампа – и у него уже куча новой аудитории, новые фанаты, которые не умеют пользоваться поисковиками. Классическая технология.

Так же люди, которые думают задницей, разносят контент из псевдопатриотических пабликов с картинками от ИИ и стихами о том, как предали неньку-Украину.

Кто-то уже пишет: "Какая разница, что он мошенник, он же пишет такие важные вещи". Это и есть классическая технология дискредитации. Если это "обращение к Трампу" действительно дойдет до кого-то из команды Трампа, он просто сразу скажет: "Да это же не нейрохирург, а преступник. Ни одному его слову нельзя верить, у них там все такие".

Все месседжи, которые распространяет Слюсарчук, будут автоматически дискредитированы. Замаранные его именем. Возможно, на это и рассчитана эта кампания. И, как видите, она успешна. В ней вполне искренне участвуют наши граждане, которые не умеют пользоваться гуглом.