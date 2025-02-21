Чому пост Слюсарчука насправді шкідливий

Фейсбуком несеться величезна кількість репостів допису "доктора Слюсарчука", більше відомого як Доктор Пі. Це судимий шахрай, який відсидів у в'язниці і який не є тим, за кого себе видає. Про це заявив Денис Казанський, інформує 24 Канал.

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Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачать емоційний пост і поширюють його, не думаючи.

Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати ім'я. Достатньо лише написати щемливий пост, на хайпі згадати Дональда Трампа – і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія.

Так само люди, які думають дупою, розносять контент з псевдопатріотичних пабліків з картинками від ШІ та віршами про те, як зрадили неньку-Україну.

Хтось вже пише: "Яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі". Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це "звернення до Трампа" дійсне дійде до когось з команди Трампа, він просто одразу скаже: "Та це ж не нейрохірург, а злочинець. Жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі".

Усі меседжі, які поширює Слюсарчук, будуть автоматично дискредитовані. Замарані його ім'ям. Можливо, на це і розрахована ця кампанія. Та, як бачите, вона успішна. У ній цілком щиро беруть участь наші громадяни, які не вміють користуватися гуглом.