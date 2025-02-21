Сюрреалізм у візиті Келлога

Згідно із заявами Володимира Зеленського після зустрічі з американським представником, він також говорив із ним насамперед про угоду щодо надр. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Цю угоду до Києва привіз ще американський міністр фінансів. Зараз стає відомим, що представник Білого дому запропонував Зеленському буквально протягом години ознайомитися з угодою і підписати її. Після відмови українського президента багато хто очікував, що угоду підпишуть на Мюнхенській конференції під час зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Однак і цього не відбулося. Це, своєю чергою, призвело до жорстких коментарів з боку Трампа та представників американської адміністрації.

Тепер стало відомо що Білий дім пропонує Україні покращений варіант угоди щодо доступу до українських надр. Він враховує зауваження Києва, а також базується не на законодавстві штату Нью-Йорк, як це було у першому проєкті угоди, а на міжнародному законодавстві.

Як бачимо, Вашингтон і Київ продовжують активно обговорювати саме історію з угодою про надра, і саме вона була головною темою розмови між Зеленським і Келлогом. У цьому є певний сюрреалізм – сторони обговорюють не реальне завершення війни, не перемир'я на російсько-українському фронті, не те чи відбудуться взагалі перемовини між Москвою і Києвом щодо закінчення війни, а те, за яким міжнародним законодавством буде регулюватися угода про надра. При тому, що їхню розвідку можна провести лише після завершення російсько-української війни.

Зараз усі оцінки українських надр базується на попередніх припущеннях і на оцінках багаторічної давнини. Окрім того, щоб зрозуміти, що в цих надрах реально є, потрібно ще й усвідомити наскільки це буде витримувати конкуренцію на світовому ринку. Я навіть не про рідкісноземельні метали кажу, де Україна не може змагатися навіть з Канадою чи Гренландією.

До речі, Трамп зовсім не випадково знову заговорив про Канаду, як про 51-й штат США і знову образливо назвав прем'єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо "губернатором Канади". Очевидно, що канадські рідкісноземельні метали не дають спокійно спати американському президенту.

Що треба знати про рівень впливу Келлога

Ми чуємо розмови виключно про рідкісноземельні метали, про якийсь фантом, а не про те, якими є шляхи закінчення російсько-української війни. Можливо, не випадково Келлог скасував пресконференцію для журналістів, яка мала б відбутися після його зустрічі з Зеленським. На розмові політика з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою журналістів взагалі не було. У цьому є певна логіка.

По-перше, є очевидно що після жорстких коментарів Трампа на адресу Зеленського і відповідей президента України, Келлогу зовсім не хочеться пожвавлювати цю дискусію власними коментарями чи відповідати на запитання українських і закордонних журналістів, які будуть стосуватися насамперед цієї полеміки.

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По-друге, Келлогу буквально нема чого сказати медіа, бо ніхто в Білому домі не може відповісти на питання, коли можуть розпочатися конкретні російсько-американські чи російсько-українські перемовини про мир і до чого вони мають призвести. На це питання немає відповіді у самого Трампа, який обмежується гострими репліками на адресу українського, а не російського президента. Звичайно, ніяких коментарів з цього приводу не може бути й у його спеціального представника.

По-третє, абсолютно незрозуміло, який є рівень впливу самого Келлога на рішення Трампа і на експертизу ситуації з російсько-українською війною в адміністрації президента США. Уже той факт, що Келлог не був присутній хоча б у кулуарах першої зустрічі російських і американських чиновників, організованої після телефонної розмови Трампа і Путіна, говорить, що великої ваги в адміністрації Трампа він немає.

Швидше за все, Келлог їздить по європейських столицях чи по Україні не для того, щоб слухати своїх співрозмовників, а для того, щоб заспокоювати їх на тлі діалогу американського і російського президентів, які ігнорують позиції європейських лідерів і Києва, але не хотіли б це відверто визнавати.

У ситуації жорсткої конфронтації між Трампом і Зеленським, яка, я б хотів би сподіватися все ж таки закінчиться певними домовленостями між Вашингтоном і Києвом, Келлогу навіть не потрібно створювати таку димову завісу, бо вона вже нічого не приховує. Не можна приховати того, що впевнено і жорстко демонструє сам президент США і що підтримують провідні співробітники його адміністрації. Єдина користь від візиту Келлога була у тому, що Зеленський повідомив про власні пропозиції щодо угоди про надра.

Будемо сподіватися, що пристрасті навколо цього фантому не дозволять нам не помітити головного – ніякого реального рішення, пов'язаного із російсько-українською війною в адміністрації Трампа не було і немає. Для того, щоб воно з'явилося, потрібно про це чітко нагадувати Трампу.