Трамп повторює за Путіним

Але останні два тижні показали, що стратегія залучення має свої межі. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

До теми США більше не допомагатимуть: що Україні робити у цьому новому світі

Риторика Дональда Трампа щодо генези конфлікту дублює риторику Росії. А якщо генеза конфлікту відповідна, то і врегулювання не особливо буде враховувати наші інтереси.

Нам без особливих спроб це приховати пропонують знову стати сакральною жертвою, коштом безпеки і суверенітету якої будуть домовлятися із Москвою. Нас це не влаштовує і як наслідок є відповідна реакція із нашого боку.

Усе логічно й очікувано. Ну бо не можна вічно бути наївними дурнями коштом яких все відбувається.

Далі наша позиція і політика мала б спиратися на три ключові моменти:

зберігати можливість до діалогу із США, де готові враховувати наш інтерес;

далі демонструвати принциповість, коли цього вимагають безпека і суверенітет;

будувати коаліцію бажаючих з усіх країн світу, які далі готові підтримувати нас.

З радістю погоджуватися на нову оборудку за наш рахунок можуть лише мазохісти.