Псевдоволонтер из Прикарпатья присвоил миллион, собранный для ВСУ

Правоохранители объявили о подозрении мужчине, выдававшему себя за волонтера и наживавшемуся на благотворительных взносах. Житель Прикарпатья с мая по август 2022 года через социальные сети собирал средства якобы на нужды ВСУ.

Мошенник уверял, что собирает средства на приобретение автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и других вещей. Деньги злоумышленник велел направлять на личные банковские счета.

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Псевдоволонтера-мошенника задержали

Такими махинациями мужчине удалось получить от украинцев более 1 миллиона 171 тысячи гривен. Никаких закупок для военных или перенаправления средств в какой-либо благотворительный фонд не было.

Пока мужчину содержат под стражей. Его обвиняют в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения.

Незаконное использование благотворительных пожертвований может наказываться штрафом от 2 до 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы до 4 лет.



Псевдоволонтер, присвоивший миллион, собранный на нужды армии / фото Офис Генерального прокурора

К слову, мужчину уже не раз обвиняли в подобном. Калушский "волонтер" однажды взял средства у военных, чтобы купить дрон, а сам потратил их на азартные игры.

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Как злоумышленники наживаются на войне

Правоохранительные органы предостерегают украинцев проверять, кому они переводят средства. Многие мошенники наживаются на войне и под эгидой "добрых дел" выманивают деньги у людей.

2 "волонтёра" из Тернопольской области присвоили средства, которые собирали для украинских защитников. На собранные средства мужчины приобрели себе автомобили.

В Сумской области другие псевдоволонтеры забрали себе 9 миллионов гривен. Мошенники создали фейковый благотворительный фонд.

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