Присвоили 2,5 миллиона гривен донатов для ВСУ: на Черниговщине разоблачили мошенников

На Черниговщине правоохранители разоблачили мошенников, которые присвоили 2,5 миллиона гривен донатов на Вооруженные силы Украины. Им грозит до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению, пострадавших граждан и общую сумму нанесенного ущерба.

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Мошенники присваивали себе донаты для армии

По данным следствия, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Там они использовали фотографии документов украинских военнослужащих и публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ.

Однако полученные средства мужчины использовали на собственные нужды. Выяснилось, что подозреваемые присвоили донаты силам обороны Украины на более 2,5 миллионов гривен.

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие вещественные доказательства,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что злоумышленникам сообщили о подозрении – им грозит до 8 лет заключения.

На Черниговщине правоохранители разоблачили мошенников: смотрите фото