Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до злочину, постраждалих громадян та загальну суму завданих збитків.

Читайте також У Києві затримали посадовця держбанку, який "донатив" окупантам

Шахраї привласнювали собі донати для армії

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Там вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців та публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ.

Однак отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби. З'ясувалося, що підозрювані привласнили донати силам оборони України на понад 2,5 мільйона гривень.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей вилучено мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що зловмисникам повідомили про підозру – їм загрожує до 8 років ув'язнення.

На Чернігівщині правоохоронці викрили шахраїв: дивіться фото