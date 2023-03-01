СБУ разоблачила мошенников, которые от имени власти "собирали деньги для ВСУ"

Силовики задержали представителей преступной организации, которая, прикрываясь благими намерениями, просила бизнесменов жертвовать деньги якобы на нужды украинских военных. Однако на самом же деле она присваивала деньги себе.

Заметим, что к раскрытию этой схемы причастны именно киберспециалисты Службы безопасности нашего государства. Собственно, представлялись мошенники чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощи Вооруженным Силам".

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Сколько денег присвоили "благотворители"

Как отметили в пресс-службе силовой структуры, злоумышленникам удалось заработать на этой схеме более 3 миллионов гривен. Однако, к счастью, ее уже ликвидировать.

Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины. К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и Юга Украины,

– написали в СБУ.

Правоохранители делают все, чтобы поймать организатора этой схемы, привлечь его к ответственности вместе с другими сообщниками. Пока всем 9 фигурантам этого дела объявили о подозрении, 5 из них силовики уже задержали.

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Подробности от СБУ и Нацполиции о том, как работала эта схема

Следствие будет происходить по 1 и 2 частям статьи 255 Уголовного кодекса, в которых говорится о создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней. А также частью 4 статьи 28 и частью 4 статьи 190 о мошенничестве, совершенном преступной организацией.

В СБУ рассказали в деталях, как работала эта схема – ее подтверждение нашли правоохранители, когда проводили обыски в имении мошенников:

от имени глав областных, городских и районных военных администраций злоумышленники отправляли письма украинским бизнесменам, в которых просили перечислить деньги якобы на помощь "украинским солдатам";

сумма зависела от масштабов компании и колебалась от 10 до 100 тысяч гривен;

снимали средства злоумышленники в банкоматах в разных регионах Украины.

Кроме того, в Национальной полиции констатировали, что к разоблачению злоумышленников причастны также работники их структуры. Полицейские провели оперативные мероприятия и установили, что за этим стоит организованная преступная группа, где каждый участник выполнял свою работу:

поиск людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета;

приобретение абонентских номеров;

активация аккаунтов;

общение с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций;

сбор средств от доверчивых людей;

вывод средств со счетов в наличные деньги.

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Как СБУ обезвредила агентуру ФСБ

К этой теме вспомним, что не так давно силовики задержали агентов вражеских спецслужб, работавших на Россию в Одессе. Интересно, что один из государственных изменников был администратором канала "Типовая Одесса".

Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, в которой говорится о государственной измене в условиях военного положения.