СБУ разоблачила мошенников, которые от имени власти "собирали деньги для ВСУ"
Источник:СБУ
Силовики задержали представителей преступной организации, которая, прикрываясь благими намерениями, просила бизнесменов жертвовать деньги якобы на нужды украинских военных. Однако на самом же деле она присваивала деньги себе.
Заметим, что к раскрытию этой схемы причастны именно киберспециалисты Службы безопасности нашего государства. Собственно, представлялись мошенники чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощи Вооруженным Силам".
Смотрите также Эксперт: Запад получает от СБУ сигналы, которые могут усилить военную поддержку Украины
Сколько денег присвоили "благотворители"
Как отметили в пресс-службе силовой структуры, злоумышленникам удалось заработать на этой схеме более 3 миллионов гривен. Однако, к счастью, ее уже ликвидировать.
Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины. К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и Юга Украины,
– написали в СБУ.
Правоохранители делают все, чтобы поймать организатора этой схемы, привлечь его к ответственности вместе с другими сообщниками. Пока всем 9 фигурантам этого дела объявили о подозрении, 5 из них силовики уже задержали.
Как силовики задерживали злоумышленников, якобы собиравших деньги на ВСУ: просматривайте фотографии СБУ
Подробности от СБУ и Нацполиции о том, как работала эта схема
В СБУ рассказали в деталях, как работала эта схема – ее подтверждение нашли правоохранители, когда проводили обыски в имении мошенников:
- от имени глав областных, городских и районных военных администраций злоумышленники отправляли письма украинским бизнесменам, в которых просили перечислить деньги якобы на помощь "украинским солдатам";
- сумма зависела от масштабов компании и колебалась от 10 до 100 тысяч гривен;
- снимали средства злоумышленники в банкоматах в разных регионах Украины.
Кроме того, в Национальной полиции констатировали, что к разоблачению злоумышленников причастны также работники их структуры. Полицейские провели оперативные мероприятия и установили, что за этим стоит организованная преступная группа, где каждый участник выполнял свою работу:
- поиск людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета;
- приобретение абонентских номеров;
- активация аккаунтов;
- общение с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций;
- сбор средств от доверчивых людей;
- вывод средств со счетов в наличные деньги.
Задержание мошенников, которые выманивали у людей деньги якобы на ВСУ: видео Нацполиции
Читайте также Был на постоянном контакте с Россией: СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом
Как СБУ обезвредила агентуру ФСБ
К этой теме вспомним, что не так давно силовики задержали агентов вражеских спецслужб, работавших на Россию в Одессе. Интересно, что один из государственных изменников был администратором канала "Типовая Одесса".
Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, в которой говорится о государственной измене в условиях военного положения.