Супруги обманывали украинцев под видом известного благотворительного фонда: похитили более миллиона

В Украине разоблачили супругов из Николаевщины, которые собирали деньги якобы на нужды ВСУ. Однако средства они потратили на свое усмотрение.

Поэтому организатору схемы объявили подозрение. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Обратите внимание СБУ разоблачила мошенников, которые от имени власти "собирали деньги для ВСУ"

Как супруги присвоили более миллиона гривен

Как стало известно, супруги из Николаевской области использовали видеообращение публичного деятеля, а также видео различных подразделений ВСУ.

К записям по поводу объявления сборов денег на нужды ВСУ или на лечение раненых защитников организатор схемы добавлял текст, где указывал номера банковских карт.

Таким образом, злоумышленники получали пожертвования, которые тратили на собственные нужды. Они успели получить переводы свыше 2 тысяч украинцев на общую сумму более миллиона гривен.



Мошенники использовали видеообращение публичного деятеля / фото киберполиции

Что грозит мошенникам

Правоохранители задержали организатора мошеннической схемы. Сейчас открыли уголовное производство по статье о мошенничестве. Мужчине сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Аферисту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что после проведения следствия также будет осуждена жена злоумышленника, которая вместе с ним обманывала украинцев.

Как правоохранители задержали супругов: смотрите видео

Псевдоволонтер присваивал средства для ВСУ

Напомним, что в Калуше мужчина решил нажиться на неравнодушных украинцах и обманом выдурил у них большую сумму средств. Однако правоохранители взяли его под стражу.

Так, "волонтёру" Виталию Хемичу удалось получить более 1 миллиона гривен благотворительных взносов для поддержки ВСУ. За обман мужчину заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Позже суд избрал меру пресечения Виталию Хемичу в виде содержания под стражей. Однако мужчина может внести залог в размере 198 480 гривен.