Переодевались в ТЦК и угрожали фронтом: в Киеве мошенники выманили у мужчины 1,7 миллиона

Правоохранители задержали мошенников, которые выдавали себя за работников ТЦК и СП. За время своей деятельности мужчинам удалось обмануть предпринимателя на 1,7 миллиона гривен.

Сначала они продали пострадавшему "белый" билет, а после начали угрожать ему военной службой, чтобы тот платил им больше денег. Мужчины терроризировали предпринимателя фейковыми документами и скриншотами.

Смотрите также Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024 году

Детали инцидента

Как рассказали в прокуратуре, один из подозреваемых в январе 2024 года предложил знакомому предпринимателю помочь оформить "белый" билет во избежание призыва. Основанием в нем якобы должны были указать заболевания крови. Такую услугу злоумышленник оценил в 388 тысяч гривен.

После получения суммы подозреваемый привлек к схеме еще трех человек. Они начали запугивать предпринимателя, заставляли мужчину платить им снова и снова.

Члены преступной группы разными способами угрожали потерпевшему "отправкой на фронт", звонили, отправляли фейковые скриншоты якобы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности,

– рассказали правоохранители.

Мужчины даже организовали "задержание" пострадавшего и за якобы закрытие вопроса подделки документов выманили у него еще 600 тысяч гривен. Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, вроде везут пострадавшего в ТЦК, после чего его отправят в Третью штурмовую бригаду. За "урегулирование" мужчины снова просили деньги.

Правоохранители уже задержали "актеров" / Киевская городская прокуратура

Кроме этого, злоумышленники рассказывали, что брата одного из участников преступной схемы якобы назначили на руководящую должность в ТЦК в Киеве и отправляли фальшивые справки о зачислении на военную службу в ВСУ. Также они просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.

Фигурантов задержали прямо "на горячем" во время передачи 4 тысяч долларов мошенникам. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото с задержания и обысков у мошенников / Киевская городская прокуратура

Ограбление волонтеров