Переодевались в ТЦК и угрожали фронтом: в Киеве мошенники выманили у мужчины 1,7 миллиона
Источник:Киевская городская прокуратура
Правоохранители задержали мошенников, которые выдавали себя за работников ТЦК и СП. За время своей деятельности мужчинам удалось обмануть предпринимателя на 1,7 миллиона гривен.
Сначала они продали пострадавшему "белый" билет, а после начали угрожать ему военной службой, чтобы тот платил им больше денег. Мужчины терроризировали предпринимателя фейковыми документами и скриншотами.
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Детали инцидента
Как рассказали в прокуратуре, один из подозреваемых в январе 2024 года предложил знакомому предпринимателю помочь оформить "белый" билет во избежание призыва. Основанием в нем якобы должны были указать заболевания крови. Такую услугу злоумышленник оценил в 388 тысяч гривен.
После получения суммы подозреваемый привлек к схеме еще трех человек. Они начали запугивать предпринимателя, заставляли мужчину платить им снова и снова.
Члены преступной группы разными способами угрожали потерпевшему "отправкой на фронт", звонили, отправляли фейковые скриншоты якобы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности,
– рассказали правоохранители.
Мужчины даже организовали "задержание" пострадавшего и за якобы закрытие вопроса подделки документов выманили у него еще 600 тысяч гривен. Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, вроде везут пострадавшего в ТЦК, после чего его отправят в Третью штурмовую бригаду. За "урегулирование" мужчины снова просили деньги.
Правоохранители уже задержали "актеров" / Киевская городская прокуратура
Кроме этого, злоумышленники рассказывали, что брата одного из участников преступной схемы якобы назначили на руководящую должность в ТЦК в Киеве и отправляли фальшивые справки о зачислении на военную службу в ВСУ. Также они просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.
Фигурантов задержали прямо "на горячем" во время передачи 4 тысяч долларов мошенникам. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото с задержания и обысков у мошенников / Киевская городская прокуратура
Ограбление волонтеров
- Недавно правоохранителям удалось задержать преступников, которые ограбили волонтеров. Как рассказали правоохранители, двое жителей Тернополя хотели приобрести авто для ВСУ, поэтому обратить внимание на объявление, где им предлагали помощь в выезде за границу.
- Авторы сообщения связались с волонтерами и подтвердили, что могут помочь. Когда тернополяне прибыли на место, их заблокировали неизвестные с требованием отдать 10 тысяч долларов. Грабители сорвали рюкзак потерпевшего, а также забрали вещи из автомобиля.
- Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников – оказалось, что это уроженцы Днепра и Черниговской области, которые отбывали наказание за убийство, разбои и угон автомобилей и наркопреступления.