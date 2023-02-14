К организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка. Оно действовало по координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение террориста Пушилина.

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Как воры провернули схему

Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для прохождения идентификации они использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

Это были персональные данные почти 4 тысяч местных жителей, в том числе погибших или депортированных в Россию и имеющих сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы "конвертировали" похищенные деньги в криптовалюту. Кстати, установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, "выводя" их деньги на криптокошельки руководства террористической организации "ДНР" и кураторов из ФСБ.

Дельцы имели "помощников" во многих областях

Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через Интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.

К обслуживанию спецоборудования привлекли десятки жителей разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания своих руководителей. В целом компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок, изъято в 8 областях.

СБУ провели обыски: фото

В ходе следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки. Также правоохранители наложили арест на полученные преступным путем средства на общую сумму почти 65 миллионов гривен.