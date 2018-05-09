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Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома

ЦРУ 1398 Читати новину українською

Дельцы научились подделывать документы на объединение совладельцев многоквартирных домов. Интерес мошенников – в первую очередь в деньгах, которые платят жители за коммунальные услуги управляющей компании, которую же и выбирает фейкове ОСМД.

Многоэтажки – это колоссальные деньги и стабильный доход для бизнесменов. Там уже давно поделены сферы влияния по районам и установленные таксы, и только ОСМД – реальная возможность сэкономить. В объединении совладельцев, люди знают, что деньги вкладываются в ремонт, а не в воздух или кому-то в карман.

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Но жители около двадцати столичных многоэтажек узнали о том, что в их доме хозяйничают совсем неизвестные – они без разрешения собственников создали свое ОСМД.

Мы случайно узнали о том, что в нашем доме создано ОСМД людьми, которые не проживают в нашем доме, которых мы не знаем, которые ничего здесь не проводили,
– рассказала жительница киевской многоэтажки Светлана Яремчук.

И то, что это действительно захват имущества, а проще обычный рэкет – жители не преувеличивают. Руководители этих якобы фиктивных ОСМД – действительно могут нанести вполне реальные убытки.

Таких призрачных ОСМД почти во всех районах Киева насчитали около 16. Сопоставив уставы и протоколы собраний можно проследить одинаковый почерк. Все эти ОСМД регистрировал один человек, в одно и то же время и в одном городе – в городе Ирпене. Хотя сейчас фиктивные объединения есть в Киеве.

Примерно 15-20 объединений, почти все зарегистрированы по одной и той же схеме, некие лица в городе Ирпень на свой дом создают объединения, а впоследствии через сутки или через неделю эти объединения каким-то удивительным образом переносят в Киев. Вопрос в том, что дом не может переехать, не может объединение переехать даже в соседний дом, не говоря уже в соседний город,
– отметил юрист Владимир Блащук.

Кое-где на один ирпенский дом регистрировали по несколько ОСМД. Закон требует: один дом – одно объединение.

Больше о мошенничестве с ОСМД – смотрите в программе ЦРУ.

Теги: Новости Украины Новости Киева Коррупция Расследования ЦРУ Мошенничество ОСМД
Источник: 24 Канал
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