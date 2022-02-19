"Мощно, смело и честно": речь Зеленского в Мюнхене оценили даже его оппоненты

Владимир Зеленский 19 февраля принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь была такой мощной, что запала в душу не только его сторонникам, но и оппонентам.

Главной темой речи Зеленского было, очевидно, обострение на Донбассе. Самые яркие реакции на выступление президента Украины собрал 24 канал.

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Слова поддержки высказали постоянные критики президента Кира Рудик, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович и многие журналисты.

Анатолий Гриценко

Украинского политика поразило выступление Зеленского на конференции по безопасности. Он назвал его слова "твердыми, решительными, временами агрессивными", но "совершенно верными по сути и абсолютно оправданными по тону".

"Достаточно уже дипломатических танцев с "партнерами", для которых Путин-агрессор до сих пор друг и союзник, несмотря на всю его враждебность и опасность для мира. Достаточно ритуальных обещаний об "открытых дверях" НАТО с дулей в кармане", – написал Анатолий Гриценко.

Михаил Ткач

Журналист Михаил Ткач назвал речь президента в Мюнхене крепкой. Он призвал Европу действовать более решительно.

Многие из наших граждан уже могут не увидеть тех санкций, которые будут вводить мировые гаранты стабильности, только в случае нападения России. Санкции – это попытка вернуть правила, а не жизнь,

– подчеркнул Ткач.

Ирина Геращенко

Разделяет позицию в речи Зеленского и нардеп Ирина Геращенко. Несмотря на частую и резкую критику в адрес украинского лидера, она назвала выступление президента правильным по акцентам и содержанию.

Разделяю позиции, высказанные украинским руководителем в Мюнхене, что Украина не может быть щитом между цивилизованным миром и безумным убийцей,

– подчеркнула политик.

Она добавила, что санкции против Путина и страны-агрессора должны быть введены уже сейчас, не дожидаясь, пока он пойдет на Киев и другие мирные украинские города.

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Соня Кошкина

Журналистка Соня Кошкина была довольно лаконична, но тоже поддержала речь президента, написав: "Молодец. Только так и надо".

Вахтанг Кипиани

Журналист и писатель Вахтанг Кипиани положительно оценил слова Зеленского.

Выступление Зеленского в Мюнхене – неплохо. Довольно структурно и четко, подготовка ощущается. Ну и неоднократно о России как агрессоре, а не о каких-то абстрактных врагах – очень хорошо. И требования гарантий от Запада – это тоже,

– отметил Кипиани.

Олег Сенцов

Слова поддержки высказал и украинский режиссер Олег Сенцов. Он поблагодарил Владимира Зеленского за четкую и качественную речь в Мюнхене.

Севгиль Мусаева

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева призналась, что ей многое не нравится в действиях Зеленского и его Офиса.

"Но за речь в Мюнхене я хочу его поблагодарить. Это было мощно, смело. А главное – честно", – написала она.

Сергей Наумович

Блогер Сергей Наумович заявил, что речь Зеленского – лучшее, что звучало из уст всех шести президентов Украины.

Я читал почти все выступления Черчилля, но здесь не менее сильное, если быть скромным в оценках. Поэтому родилось такое ощущение: если Украина выстоит в этом водовороте, а Украина без сомнения выстоит, поскольку Путин играет уже не мечеными, а битыми картами, то у нее есть хороший шанс стать реально сильным государством.

– подытожил Наумович.

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Отар Довженко

Журналист Отар Довженко добавил, что речь Зеленского в Мюнхене была очень сильной.

"Думаю, ее не мешало бы послушать и прочитать и украинцам, хотя она не обращена к ним. Это не снимает каких-либо моих претензий к Зеленскому как политику и президенту, но за этот текст – аплодирую", – отметил Довженко.

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Выступление Зеленского: главные тезисы

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира, но готова защищать себя.

Президент Украины сообщил, что возле украинских границ 150 тысяч российских военных. Архитектура безопасности в мире – очень хрупкая.

Украина в течение 8 лет сдерживает одну из сильнейших армий мира. Украина – это щит, который защищает Запад.

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс, но только мирно.

Президент Украины созывает государства-гаранты Будапештского меморандума и Совбеза ООН.

Украина и ее партнеры имеют разное видение введения санкций против России. В Киеве считают, что их следует вводить на опережение, а не после агрессии.

Добавим, что в тот же вечер Зеленский вернулся в Украину.

Выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео