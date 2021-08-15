Мощное землетрясение на Гаити: число погибших возросло более чем в 10 раз

15 августа 2021 , 09:54
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Источник:

CBS News

Страну Карибского бассейна Гаити 14 августа всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,2. В результате мощных подземных толчков погибли по меньшей мере 304 человека.

В то же время в Службе гражданской защиты Гаити сообщают о более 1 800 пострадавших. Они получили ранения различной степени тяжести, многих из госпитализировали.

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Землетрясение унесло более 300 жизней

Землетрясение, которое всколыхнуло страну, унесло жизни по меньшей мере 304 человек.

  • В департаменте Суд – 160;
  • В департаменте Гранд – Анс-100;
  • В департаменте Ниппо – 42;
  • В департаменте Норд-Вест – 2.

В Службе гражданской защиты Гаити называют цифру "частичной оценкой".

Обратите внимание! Вечером 14 августа информировали о 29 погибших от подземных толчков.

  • За ночь количество умерших возросло более чем в 10 раз – до 304.

Землетрясение на Гаити: что известно

  • Мощное землетрясение произошло на глубине 10 километров около 8 утра 14 августа.
  • Эксперты, проанализировав ситуацию, предупреждают об угрозе возникновения цунами.
  • По их данным на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

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Автор: Олег Васьків