Мощное землетрясение в Японии: число пострадавших достигло нескольких десятков человек

Число пострадавших в результате землетрясения в регионе Токио превысило 30 человек. До сих пор продолжаются проблемы с железнодорожным сообщением. Не могут вовремя добраться до места назначения более 360 тысяч пассажиров.

Землетрясение произошло вечером 7 октября и стало самым сильным за последнее десятилетие в столице Японии. Среди 32 подтвержденных раненых трое – получили тяжелые травмы. Двое – в префектуре Сайтама и один – в префектуре Тиба.

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Один из поездов сошел с рельсов в результате землетрясения

Отменены были рейсы на 16 местных железнодорожных линиях. На станциях из-за задержек собралось много пассажиров.

В Токио из-за землетрясения сошел поезд Nippori Toneri. Это произошло в одном из районов, наиболее пострадавших от толчков. Трое пассажиров упали на пол и травмировались. Между тем люди, которые ждали поезд, создали длинные очереди, пытаясь сесть на автобусы или поймать такси.



На станциях были большие очереди / Фото KYODO

Возобновление движения транспорта может занять несколько дней

Между тем в Транспортном бюро Токио отметили, что возобновление услуг может занять несколько дней. Ведь пока на место аварии поезда отправили экспертную комиссию, которая проводит расследование.

Землетрясение также вызвало проблемы с электроэнергией, пока без света остались 250 домов. Также около 30 человек застряли в лифтах.

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