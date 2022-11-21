В Индонезии произошло мощное землетрясение: погибли почти полсотни человек
Источник:Sky News
В пятницу, 21 ноября, Индонезию всколыхнуло землетрясение. Погибли около полусотни человек, около 700 ранены.
По данным Национального метеорологического, геофизического и климатологического агентства, землетрясение произошло в 13:21 по местному времени (08:21 по Киеву).
На Буковине произошло землетрясение
Индонезию всколыхнуло землетрясение
Угрозы цунами нет. Подземные толчки качали многоэтажные дома в столице страны Джакарте, что заставило жителей и работников офисов выбегать в панике.
Отмечают, что в Джакарте произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки продолжались несколько секунд. Эпицентр землетрясения располагался в Чанжуре, примерно в 75 километрах юго-восточнее Джакарты, на глубине 10 километров.
В результате землетрясения погибли по меньшей мере 46 человек, 700 человек получили ранения .
Местные власти сообщают, что многие погибли из-за того, что их дома не выдержали землетрясения. Также отмечают, что жертв могло быть гораздо больше, если бы землетрясение произошло ночью. Поскольку многих людей не было дома.
На Крите произошло мощное землетрясение
- На греческом острове Крит утром 21 ноября было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.
- Толчки на острове в Средиземном море почувствовали жители Египта, в том числе столицы страны – города Каира. Сообщения о разрушении не поступали. Стихию на греческом острове отнесли к категории умеренных землетрясений.
- 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано.
- За ним последовали два толчка магнитудой 3,1 и 3,4. Основные подземные толчки ощущались на севере Италии и Риме, а также в других странах.
- Сообщили о том, что толчки почувствовали около 16 миллионов человек на расстоянии более 300 километров от эпицентра землетрясения.