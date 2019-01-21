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      Мощное наводнение затопило дома в столице Мадагаскара: много погибших

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      Мощное наводнение затопило дома в столице Мадагаскара
      Мощное наводнение затопило дома в столице Мадагаскара / Фото из открытых источников

      Вызванное сильными ливнями наводнение, что накрыло столицу Мадагаскара – Антананариву – полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов. В результате стихийного бедствия погибли девять человек.

      Об этом сообщило информационное издание Devdiscourse

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      Спасатели сообщили, что тела пятерых погибших обнаружили в субботу, 19 января, еще четыре жертвы наводнения были найдены под завалами в воскресенье, 20 января.

      Повінь затопила будинки на Мадагаскарі

      Наводнение затопило дома на Мадагаскаре

      Наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов. Кроме того, многие дороги затоплены, движение транспорта затруднено.

      Внаслідок лиха загинуло 9 осіб

      В результате бедствия погибли 9 человек

      Отметим, что накануне чрезвычайные службы предупреждали местных жителей о внезапных наводнениях.

      К слову, 5 января на Юге Таиланда начался тропический шторм Пабук, который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет. В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку.

       

      Теги: Жертвы Стихийный бедствия
      Источник: 24 канал
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