Мощное наводнение затопило дома в столице Мадагаскара: много погибших

Вызванное сильными ливнями наводнение, что накрыло столицу Мадагаскара – Антананариву – полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов. В результате стихийного бедствия погибли девять человек.

Об этом сообщило информационное издание Devdiscourse.

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Спасатели сообщили, что тела пятерых погибших обнаружили в субботу, 19 января, еще четыре жертвы наводнения были найдены под завалами в воскресенье, 20 января.

Наводнение затопило дома на Мадагаскаре

Наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов. Кроме того, многие дороги затоплены, движение транспорта затруднено.

В результате бедствия погибли 9 человек

Отметим, что накануне чрезвычайные службы предупреждали местных жителей о внезапных наводнениях.

К слову, 5 января на Юге Таиланда начался тропический шторм Пабук, который привел к сильным ливням и ветру. Непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет. В украинском МИД просят украинцев, которые собирались посетить Таиланд, отложить свою поездку.