Потужна повінь затопила будинки в столиці Мадагаскару: багато загиблих

Викликана сильними зливами повінь, що накрила столицю Мадагаскару – Антананаріву – повністю знищила щонайменше п'ять житлових будинків. У результаті стихійного лиха загинули дев'ять осіб.

Про це повідомило інформаційне видання Devdiscourse.

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Рятувальники повідомили, що тіла п'ятьох загиблих виявили в суботу, 19 січня, ще чотири жертви повені були знайдені під завалами в неділю, 20 січня.



Повінь затопила будинки на Мадагаскарі

Повінь повністю знищила щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, багато доріг затоплено, рух транспорту ускладнений.



Внаслідок лиха загинуло 9 осіб

Зазначимо, що напередодні надзвичайні служби попереджали місцевих жителів про раптові повені.

До слова, 5 січня на Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років. В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку.