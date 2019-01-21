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      Потужна повінь затопила будинки в столиці Мадагаскару: багато загиблих

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      Потужна повінь затопила будинки в столиці Мадагаскару
      Потужна повінь затопила будинки в столиці Мадагаскару / Фото з відкритих джерел

      Викликана сильними зливами повінь, що накрила столицю Мадагаскару – Антананаріву – повністю знищила щонайменше п'ять житлових будинків. У результаті стихійного лиха загинули дев'ять осіб.

      Про це повідомило інформаційне видання Devdiscourse

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      Рятувальники повідомили, що тіла п'ятьох загиблих виявили в суботу, 19 січня, ще чотири жертви повені були знайдені під завалами в неділю, 20 січня.

      Повінь затопила будинки на Мадагаскарі
      Повінь затопила будинки на Мадагаскарі

      Повінь повністю знищила щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, багато доріг затоплено, рух транспорту ускладнений. 

      Внаслідок лиха загинуло 9 осіб
      Внаслідок лиха загинуло 9 осіб

      Зазначимо, що напередодні надзвичайні служби попереджали місцевих жителів про раптові повені. 

      До слова, 5 січня на Півдні Таїланду розпочався тропічний шторм Пабук, який призвів до сильних злив та вітру. Негода має стати найпотужнішою у цій місцевості за останні 30 років. В українському МЗС просять українців, які збиралися відвідати Таїланд, відкласти свою поїздку.

      Теги: Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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