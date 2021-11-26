Мощные ливни накрыли курортную Шри-Ланку: десятки погибших и пострадавших
Источник:Xinhua
Еще на прошлой неделе Шри-Ланку накрыли мощные ветры и проливные дожди. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 14 человек, еще более 20 получили ранения.
Мощная стихия на Шри-Ланке уже доставила немало хлопот местным жителям. Но хуже всего – привела к смертям.
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Непогода в Шри-Ланке
Сильные ветры и ливни накрыли Шри-Ланку еще несколько дней назад и продолжаются до сих пор.
По последней информации, в результате непогоды в 9 районах пострадали более 100 тысяч семей, 114 человек переселили в безопасные места.
Жертвами стихии стали по меньшей мере 14 человек, одного человека объявили пропавшим без вести. Кроме того, еще 22 местных жителя получили ранения.
Предостережения для населения
Департамент метеорологии Шри-Ланки 25 ноября сообщил, что для 19 районов объявлен красный уровень опасности, поскольку там ожидают продолжение сильных дождей. Такое решение приняли из-за низких атмосферных колебаний на юго-востоке Шри-Ланки и над частью Бенгальского залива.
Синоптики добавили, что погодные условия должны улучшиться в течение суток 26 ноября.Обратите внимание! В Украине на 26 и 27 ноября объявили штормовое предупреждение. Все из-за сильных ветров до 20 метров в секунду по всей территории страны.
Мощная непогода накрыла Шри-Ланку: смотрите карту