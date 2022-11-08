Мощные потери россиян в Голой Пристани, Горловке и Сватово: ВСУ уничтожают склады оккупантов

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Но Вооруженные Силы Украины наносят мощные удары по живой силе и вооружению захватчиков.

Так, мощные потери оккупанты понесли в Голой Пристани, Горловке и Сватово. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Враг наносит удары по украинским населенным пунктам

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка на Луганщине.

За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары захватчиков подверглись районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какова ситуация на фронте

Враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголівка и Дворічанське;

на Купянском и Лиманском направлениях-из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, БахмУт, Опытное, Кліщіївка, Андреевка, Курдюмовка, Озарянівка и Майорськ;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельське, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавлівському направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистівка, Времівка, Новоселка, Нескучное и Новопіль;

на Запорожском направлении-из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, железнодорожное, волшебное, Новоданиловка и Степное.

На Южнобугском направлении огневому воздействию врага подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вищетарасівка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Как ВСУ уничтожают живую силу и технику россиян

Сейчас подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области.

Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово на Луганщине.

В городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные дома и квартиры, незаконно задерживают граждан Украины.

В районе населенного пункта Новософіївка Херсонской области группировки оккупационных войск усилена подразделением с территории чеченской республики, что присоединился к ограблению местных жителей и их жилищ.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

За минувшие сутки ВСУ на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БПЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили: