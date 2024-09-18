Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что характер срывов и звуки, которые были слышны в Тверской области, вероятно, указывают на работу беспилотников. Он отметил, что украинские БпЛА имеют опыт поражения российских самолетов, которые хранились в защищенных ангарах.

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БпЛА Украины

Андрей Крамаров отметил, что беспилотники, которые применяют Силы обороны, имеют очень эффективную боевую часть.

Не вес или размер боевой части в мире современных технологий решают успех (дрона – 24 Канал), а ее функции,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что средство поражения с небольшим весом и размерами может нанести такой же вред как, например, советская ракета.

Важно! На складе в городе Торопец Тверской области россияне, вероятно, хранили ракеты к "Град", С-300, С-400 и "Искандер". Также известно, что враг начал там создавать запас северокорейских KN23.

По словам Крамарова, украинские беспилотники имеют исключительную боевую часть, которая может содержать суббоеприпасы с повышенной температурой для ударов по важным целям, в том числе и тех, которые размещены в Тверской области.

"Такие дроны в местах, где есть взрывоопасные материалы могут лучше провоцировать их детонацию", – подчеркнул военный эксперт.