Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що характер зривів та звуки, які було чутно у Тверській області, ймовірно, вказують на роботу безпілотників. Він зауважив, що українські БпЛА мають досвід ураження російських літаків, які зберігались у захищених ангарах.

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БпЛА України

Андрій Крамаров наголосив, що безпілотники, які застосовують Сили оборони, мають дуже ефективну бойову частину.

Не вага чи розмір бойової частини у світі сучасних технологій вирішують успіх (дрона – 24 Канал), а її функції,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що засіб ураження із невеликою вагою та розмірами може завдати такої ж шкоди як, наприклад, радянська ракета.

Важливо! На складі у місті Торопець Тверської області росіяни, ймовірно, зберігали ракети до "Град", С-300, С-400 та "Іскандер". Також відомо, що ворог почав там створювати запас північнокорейських KN23.

За словами Крамарова, українські безпілотники мають виняткову бойову частину, яка може містити суббоєприпаси із підвищеною температурою для ударів по важливих цілях, зокрема і тих, які розміщені у Тверській області.

"Такі дрони у місцях, де є вибухонебезпечні матеріали можуть краще провокувати їхню детонацію", – підкреслив військовий експерт.