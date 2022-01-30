Мощный шторм ударил по Северной Европе: есть погибшие и пострадавшие
Источник:DW
Страны Северной Европы 30 января страдают от шторма Малик. В эпицентре непогоды оказались Дания, Польша и Германия.
Без света остались сотни тысяч зданий. Мосты закрыли, а паромы – пришвартовали к берегу.
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Пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение. Людей призвали не пренебрегать своей безопасностью и оставаться дома. В Гамбурге поднялся уровень воды в Эльбе. Местных жителей просят не оставаться в нижних районах города или на территории порта.
Европа страдает от шторма: смотрите видео
В эпицентре непогоды оказался Гамбург: смотрите видео
Жертвами непогоды стали 4 человека
По данным СМИ, жертвами непогоды стали не менее 4 человек. В Шотландии на 60-летнюю женщину упало дерево. Также из-за падения дерева в Великобритании погиб 9-летний мальчик.
В Германии мужчина погиб от удара предвыборного плаката. Кроме того, известно о жертве непогоды в Польше.
СМИ также сообщают о пострадавших.
В Дании закрыли мосты
Из-за шторма в Дании закрыли:
- мост Оресунн – соединяет страну со Швецией;
- мост Большой Бельт – соединяет острова Зеландия и Фюн.