"Мощный сигнал для сдерживания России": в Европе приветствуют намерение Финляндии присоединиться к НАТО

После полномасштабного нападения России на Украину Финляндия изменила свой курс относительно НАТО. Следовательно, страна объявила о намерении вступить в Североатлантический Альянс. В Европе приветствуют это решение.

Поддержали решение Финляндии, имеющей границу с Россией, по присоединению к НАТО сразу президент Украины, глава Европейского Совета Шарль Мишель, генсек Альянса Йенс Столтенберг и т.д.

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Глава МИД Финляндии

Глава Министерства внешних дел Финляндии Пекка Гаависто заявил, что присоединение страны к НАТО укрепит безопасность как Балтийского региона, так и Северной Европы, сообщает CNN. Соответственно, заявление он сделал в четверг перед Комитетом внешних дел Европарламента. Это произошло спустя всего несколько минут после совместного заявления премьер-министра Финляндии и президента страны о поддержке заявки о вступлении в НАТО.

Президент Европейского Совета

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на планы Финляндии. Он заявил, что единство и солидарность НАТО и Евросоюза никогда не были на столь высоком уровне.

Саули Нииностио и Санна Марин открывают путь вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, сделанный когда-то, будет значительно способствовать европейской безопасности,

– написал Шарль Мишель.

Европейский политик также добавил, что этот шаг является мощным сигналом для сдерживания России, поскольку государство-агрессор ведет войну в Украине.

Президент Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский написал в твиттер, что он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нииностио. Гарант приветствовал намерение страны присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Зеленский также добавил, что они обсудили интеграцию Украины в Европе и взаимодействие двух стран в контексте оборонного вопроса.

Йенс Столтенберг

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк опубликовал комментарий генсека НАТО о намерении Финляндии по присоединению к блоку.

Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло будут приветствовать в НАТО, а процесс вступления будет плавным и быстрым, – говорится в посте.

Реакция Дании и Эстонии

В Дании и Эстонии, которые уже являются членами НАТО, заявили, что они приветствуют присоединение Финляндии к Альянсу, сообщает CNN. В частности, премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония поддерживает "быстрый процесс вступления" Финляндии в Альянс, а со своей стороны официальный Таллинн готов быстро предпринять все необходимые шаги.

Она добавила, что потенциальная заявка Финляндии получит "полную поддержку". По словам эстонского политика,

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что лидеры Финляндии сделали мощное сообщение. Она подчеркнула, что Дания, конечно, приветствует присоединение Финляндии к НАТО. Этот шаг укрепит Североатлантический союз и их общую безопасность. Мэтте Фредериксен также сообщила, что Дания сделает все для быстрого присоединения Финляндии к НАТО после подачи официальной заявки.

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