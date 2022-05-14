Мощный сигнал поддержки, – Ермак о визите американских сенаторов в Киев

Сегодня, 14 мая, в Украину прибыли сенаторы США во главе с Митчеллом Макконнеллом. Таким визитом Конгресс Соединенных Штатов Америки выразил поддержку нашего государства.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что делегация верхней палаты Конгресса США, возглавляемая лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом, пообщалась с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и командой Офиса Президента.

К теме Зеленский встретился с сенаторами США во главе с Митчеллом Макконнеллом

Поддержка Украины

Этот визит – мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа. Украина сегодня борется с Россией, защищая не только собственное государство, но и демократические ценности,

– заявил Ермак.

По его словам, во время встречи Зеленский отметил, что преступления, которые сейчас совершают российские оккупанты в Украине, Европа не видела со времен Второй мировой войны. В то же время президент подчеркнул, что сейчас Россия совершает геноцид против украинского народа – страна-агрессор устраивает в нашей стране массовые расстрелы, пытки и изнасилования.



Ермак отметил, что такой визит – это сигнал мощной поддержки / Фото из телеграма Андрея Ермака

Пример для других союзников

Как отметил Ермак, Соединенные Штаты Америки являются примером для других союзников нашего государства, поскольку играют значительную роль в увеличении санкционного давления на Россию. Он добавил, что для Украины важен уже принятый Конгрессом США запрет на импорт нефти из страны-агрессора, а также остановка с ней и Беларусью торговых отношений.

Нам следует продолжать давление на банковский сектор России. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку США дальнейшего ужесточения санкций и признания России – государством-спонсором терроризма,

– отметил глава ОП.

Денежная поддержка

Кроме того, Ермак отметил, что на встрече с делегацией они говорили о важном значении ленд-лиза для Украины. В то же время, выразили надежду, что Сенат США быстро утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинцев.

Реакция главы ВРУ

Пакет уже был рассмотрен в Палате представителей. Кроме того, увеличили его с 33 миллиардов долларов до 39,6 миллиарда долларов.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что визит делегации верхней палаты Конгресса США в Украину является символом единения стран. Он поблагодарил за мощную реакцию Соединенных Штатов Америки на полномасштабное вторжение России в наше государство.

"Рассчитываем на признание России – государством-спонсором терроризма и одобрение пакета поддержки Украины в размере около 40 миллиардов долларов", – отметил Стефанчук.



Стефанчук отметил, что такой визит является символом единения Украины и США / Фото из фейсбука Руслана Стефанчука

Визит сенаторов в Киев: что известно

Сегодня, 14 мая, в наше государство прибыла делегация Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. Они встретились с президентом Украины, главой ВРУ и другими членами ОП.

Так, Конгресс США выразил Украине поддержку в войне с Россией. В то же время, наше политическое руководство поблагодарило за их помощь в это нелегкое время.

Владимир Зеленский заверил, что Украина ценит подобные шаги США. Также президент подчеркнул, что Россию должны признать государством-спонсором терроризма.

Сенаторы США встретились с Зеленским: смотрите видео