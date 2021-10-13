Мощный тайфун накрыл Гонконг: есть жертва и много пострадавших

В Гонконге 13 октября зафиксировали мощный тайфун. В результате непогоды погиб 1 человек, еще по меньшей мере 20 – пострадали.

Из-за стихии в Гонконге объявили восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

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Тайфун в Гонконге

Гонконг 13 октября накрыл мощный тайфун. В связи с непогодой в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке. Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание до 20 октября. Кроме того, почти везде остановили движение транспорта.

Но хуже всего – есть жертва стихии. Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его госпитализировали, однако мужчина умер.

Кроме этого, еще по меньшей мере 20 человек получили различные травмы.

К слову, синоптики предупреждают о дальнейших сильных ветрах и проливных дождях.

Тайфун – местное название тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана, у Филиппинских островов и в районе Южнокитайского моря, которое сопровождается ливнями и устойчивыми ветрами с максимальной постоянной скоростью ветра.



Гонконг накрыл тайфун / Фото Nora Tam

Наводнения в Китае: что известно

Из-за мощных ливней, которые не утихают в китайской провинции Шаньси, 1,8 миллиона жителей региона покинули свои дома, еще 120 000 человек эвакуировали.

По предварительной информации, стихия унесла жизни 29 человек, еще 3 пропали без вести.

Местные власти сообщили о том, что вода разрушила почти 20 тысяч домов.

Сильный тайфун зафиксировали в Гонконге: смотрите карту