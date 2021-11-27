Мощный ветер, дождь и снег: в Великобритании шторм унес жизни двух людей

Великобританию накрыл шторм "Арвен", который принес с собой сильные ветра, дождь и снег. В результате разгула стихии уже погибли два человека.

Метеорологическое бюро заявило, что ночные порывы ветра коснулись "широкой полосы Соединенного Королевства". Отмечается, что здания были повреждены, а деревья повалены.

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В некоторых районах порывы ветра достигли скорости 157 километров в час. Это привело к тому, что около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии.

Основной удар – на Шотландию

Основной удар пришелся на Шотландию, где более 100 000 человек остались без света. Там возникли и перебои с железнодорожным сообщением, пассажиры одного из поездов просидели в вагонах 17 часов.

Кроме этого, британские СМИ сообщают о перебоях с электричеством в Англии и Северной Ирландии.

Стихия унесла жизни двух человек

В Северной Ирландии в городе Антрим погиб директор школы, на машину которого упало дерево.

Еще один мужчина умер в результате падения на него дерева в английском городе Камбрия.

Арвен – первый названный шторм сезона 2021/2022, который начался в сентябре. Ожидается, что к воскресенью, 28 ноября, он перейдет через Северное море в Европу.